İran Yargı Erki Başkanı Çin yolcusu

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin başkanlığındaki heyet yarın Çin'e gidecek.

Ejei'nin Çin ziyareti çerçevesinde Hangzhou kentinin ev sahipliğinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yargı Başkanları Zirvesine katılacağı ifade edildli.

Ejei, zirve marjında bir dizi ikili temaslarda bulunacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60’ını, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30’undan fazlasını kapsayan bir örgüttür.

Bünyesinde iki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve nükleer güce sahip dört üyenin bulunduğu dünyanın en büyük bölgesel işbirliği ve güvenlik örgütüdür.

Örgütün amacı şunlar:

Üye ülkeler arasında karşılıklı güven,

İyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi,

Bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarfedilmesi,

Terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi,

Ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, çevre konularında işbirliğinin geliştirilmesidir.