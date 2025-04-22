İran Yargı Erki Başkanı, Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yargı Başkanları Zirvesine katılmak üzere Çin’in Hangzhou kentinde bulunan İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ile bir araya geldi.

İran Yargı Erki Başkanı bu görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yargı Başkanları Zirvesine ev sahipliği yaptığı için Çin tarafına teşekkür etti.

İran ile Çin arasındaki 25 yıllık stratejik işbirliği belgesine değinen Ejei, bu belge sayesinde İran ve Çin arasındaki ilişkilerin önemli bir vizyona sahip olabileceğini belirtti.

İki ülkenin zengin medeniyet mirasına sahip olduğunu vurgulayan Ejei, bunun Tahran ile Pekin arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ejei, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişme yönünde olduğunu ve her iki ülkenin de küresel barış ve güvenliğin sağlanmasından yana olduğunu belirtti.

Yargı Erki Başkanı, İran ile Çin arasındaki ortak noktalar ve ikili ilişkilerdeki gelişmelerin, Tahran ve Pekin arasında hukuki ve yargı işbirliğinin artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin yargı ve hukuk alanında işbirliği potansiyeline değinen Ejei, bu ülkelerin organize suçlar, siber suçlar, kaçakçılık, kara para aklama ve terörizmle mücadele konularında daha kapsamlı işbirliklerine ve güncel yöntemlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin bir buçuk yılı aşkın süredir Gazze’de en korkunç suçları işlediğini, savaş suçları işlediğini ve sivilleri, mültecileri, hastaları ve çocukları kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Ejei, Şanghay Örgütü’nün yüksek kapasitesinden, devam eden bu suçların ve soykırımın durdurulması için faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ise Hüccetü’l-İslam Muhsini Ejei’yi karşılamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, İran Yargı Erki Başkanı’nın Hangzhou’ya gelişi anını unutulmaz ve tarihi bir an olarak nitelendirdi.

Zhang Jun, İran’ın önemli ve stratejik bir yere sahip olduğunu ve Çin’in İran ile uzun vadeli ilişkiler kurmak istediğini belirtti.

Zhang Jun, hukuki işbirliğinin, İran ve Çin arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, son yıllarda bu alandaki ilişkilerin geliştiğini ve bu sürecin devam etmesini temenni ettiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı, İran Yargı Erki Başkanı gibi, Çin ile İran arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin de geliştirilmesinden yana olduklarını ve bu yönde her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.