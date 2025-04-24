ŞİÖ Yargı Başkanları, 2026'da İran'da bir araya gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin yargı erki başkanlarının zirvesini değerlendirdi.

Garibabadi, paylaşımında, "Değerli Yargı Erki Başkanı'nın başkanlığında, Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin yargı sistemleri başkanlarının 20. zirvesine katıldım. Hüccetü’l-İslam Ejei, yargı diplomasisi çerçevesinde Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’dan heyet başkanlarıyla bir araya geldi ve yargı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüşmelerde bulundu." ifadesini kullandı.

Garibabadi, Yargı Erki Başkanı’nın zirvede yaptığı konuşmada şu somut önerileri sunduğunu belirtti: Suçluların takibini hızlandırmak için yargı bilgi paylaşım platformu kurulması, terörizmle mücadele için yasaların uyumlaştırılması, siber suçlar alanında yargı diplomasisinin geliştirilmesi, uluslararası tahkim merkezi kurulmasıyla ticari anlaşmazlıkların azaltılması, insan kaçakçılığıyla mücadele ve kurbanların desteklenmesi, insan kaçakçılığı çeteleriyle ilgili ortak veri tabanı oluşturulması ve mağdurlar için rehabilitasyon programlarının sunulması, sınır ötesi çevre suçlarıyla mücadele, yargı sistemlerinin dijitalleştirilmesi tecrübelerinin paylaşılması, yargı verimliliğini artırma hedefiyle hukukî eğitim ve araştırma merkezi kurulması, ulusötesi suçlarla mücadele için ortak hukuk ağı oluşturulması, insan hakları alanında eğitim kursları düzenlenmesi ve sosyal adaletin geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadelede şeffaflığın güçlendirilmesi, yatırımların kolaylaştırılması ve ekonomik güvenliğin artırılması, küresel gıda güvenliği ve sağlık hizmetlerine katkı sağlanması.

Garibabadi ayrıca, "Zirve sonunda, Yargı Erki Başkanımız, oy birliğiyle 2026 yılı için Şanghay İşbirliği Örgütü Yargı Erki Başkanları Zirvesi'nin başkanı olarak seçildi ve 21. zirvenin Tahran’da düzenlenmesine karar verildi" diye kaydetti.