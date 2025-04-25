Türkiye’de deprem riski en az olan kentler hangisi?

AFAD ve MTA'nın güncellediği Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Aktif Fay Haritası, ülkede deprem riski en az olan şehirleri sıraladı. Listede yer alan şehirler, özellikle fay hatlarına uzaklığı, jeolojik yapısı ve tarihsel sismik aktiviteye göre sıralandı.

Türkiye, aktif fay hatlarıyla çevrili bir ülke olması sebebiyle her an deprem riskiyle karşı karşıya. Özellikle İstanbul ve Kütahya gibi son zamanlarda sarsıntı yaşayan şehirlerin ardından, vatandaşların güvenli bölgelere ilgisi arttı. Bu talep doğrultusunda, AFAD ve MTA tarafından hazırlanan veriler, güvenli şehirlerin belirlenmesinde temel kriter oldu.

Bir şehrin deprem açısından güvenli sayılması için şu faktörler göz önünde bulunduruluyor:

Fay hatlarına uzaklık

Zemin özellikleri

Tarihsel depremler

Jeolojik ve sismik analizler

Bu kriterlere göre en düşük riskli şehirler belirlendi.

Deprem riski en az olan 20 kent

NTV'nin aktardığına göre, AFAD ve MTA verileriyle, Türkiye'nin en güvenli 20 şehri şu şekilde sıralandı:

1.Sinop – Karadeniz kıyısında, düşük sismik aktiviteye sahip

2.Artvin – Doğu Karadeniz’de, fay hatlarına uzak konumda

3.Rize – Merkez ve doğu ilçeleri sismik açıdan güvenli

4.Trabzon – Gelişmiş Karadeniz ili, düşük deprem tehdidi

5.Giresun – Jeolojik olarak sağlam zemine sahip

6.Kastamonu – Karadeniz ile İç Anadolu arasında, düşük riskli

7.Bartın – Sakin yapısıyla deprem açısından avantajlı

8.Zonguldak – Hem kıyı hem iç bölgeleri güvenli

9.Karabük – Sanayi kenti olmasına rağmen düşük tehlike

10.Amasya – Büyük deprem yaşamamış, güvenli geçmişe sahip

11.Çankırı – Sismik haritada düşük riskli olarak sınıflanıyor

12.Yozgat – Orta Anadolu’da güvenli yaşam alanı sunuyor

13.Kırşehir – Fay hatlarından uzak, sakin jeolojik yapı

14.Nevşehir – Turizm merkezi olmasının yanı sıra güvenli

15.Niğde – İç Anadolu’da düşük sismik aktivite bölgesi

16.Aksaray – Hem ulaşım hem de yapılaşma açısından avantajlı

17.Konya – Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip, düşük risk

18.Karaman – Komşu illeriyle benzer düşük risk profiline sahip

19.Kırıkkale – Ankara’ya yakın ancak düşük tehlike taşıyor

20.Edirne – Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen güvenli