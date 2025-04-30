İran kültür bakanı: Türkiye ile ortak turizm projeleri üzerinde çalışıyoruz

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Salihi Emiri, Türkiye’de düzenlenen turizm zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara ile turizm alanında işbirliğini geliştirmek üzere önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Emiri, İran ve özellikle Tahran’daki yatırım fırsatlarının Türk tarafına tanıtılacağını söyledi.

Zirvenin verimli geçtiğini belirten Bakan, “Yatırım paketlerini Türk yetkililere sunacağız. Ayrıca, bu toplantının devamı olarak Eylül ayında Kanada’da ECO üye ülkeleriyle bir sağlık turizmi zirvesi yapılacak” dedi.