İstanbul’da yolsuzluk operasyonu: 53 kişi hakkında karar

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Gözaltına alınan 47 kişi arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, Murat Ongun’un özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 47 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 6 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Haberglobal