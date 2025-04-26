İran’dan Türkmenistan’a vize muafiyeti teklifi

İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salıhi, Türkmenistan Kültür Bakanı ile yaptığı görüşmede, ortak kültürel işbirliği belgesinin hazırlanması ve iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyetinin sağlanmasını teklif etti.

Bakan Salıhi Türkiye’nin Erzurum kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üyesi ülkelerin turizm zirvesi çerçevesinde, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şahmuradov ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Tahran’ın Aşkabat ile kültürel, turizm ve medeniyet alanlarında yeni bir dönem başlatma konusundaki kararlılığını vurgulayan Sallıhi, bölgesel kültürel işbirliğini güçlendirmeye yönelik stratejik bir yol haritası sundu.

Görüşmede, ortak kültürel işbirliği belgesinin hazırlanmasını öneren İranlı Bakan, bu belgenin üç ana alanı kapsayabileceğini ifade etti:

Birincisi, İran Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü’nün kapasitesi ve 400’den fazla uzmanın katkısıyla, kültürel miras alanında bilimsel ve araştırma temelli işbirliği. İkincisi, Tahran, İsfahan, Şiraz ve Aşkabat’ta karşılıklı olarak düzenlenecek kültürel ve turizm fuarları ile turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi. Üçüncüsü ise, zengin kültürel ortaklıklar temelinde ekonomik ve kültürel etkileşimleri teşvik edecek el sanatları alanındaki işbirlikleri.

Salıhi ayrıca, Türkmen mevkidaşını İran’a davet ederek, yüz yüze temaslar ve işbirliği belgelerinin imzalanması yoluyla ortak hedeflerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılabileceğini belirtti.

İran’ın teklif ve planlarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Şahmuradov ise bu önerilerin resmi diplomatik kanallar yoluyla hayata geçirilmesine hazır olduklarını bildirdi.