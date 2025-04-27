Rusya, İran'a yangın söndürme operasyonu için uzman ekip gönderiyor

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği yaptığı bir açıklamada, İranlı partnerlerinin talebi üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait uzman ekiplerin bulunduğu birkaç uçağın hemen gönderilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Büyükelçilik, bu kurtarma ekiplerinin, deneyimli uzmanlardan oluştuğunu ve Şahit Recai Limanı'ndaki yangın söndürme operasyonlarına yardımcı olmak için gönderileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Rus kurtarma ekiplerine ve İranlı mevkidaşlarına yangını kontrol altına alma ve İran ekonomisi ve halkının hayatı açısından stratejik önem taşıyan bu limanı kurtarma çalışmalarında başarılar diliyoruz." denildi.