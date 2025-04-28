Pakistanlı bakan Hindistan’ı nükleer saldırıyla tehdit etti

Pakistan Demiryolları Bakanı Hanif Abasi, Hindistan’a yaptığı açıklamada, ülkesinin Şahin, Guri ve Gaznevi isimli nükleer füzelerinin sadece caddeleri süslemek için olmadığını, Hindistan’a yönelik olduğunu belirtti.

Abasi ekledi: “Eğer suyu keserseniz, biz de nefesinizi keseceğiz. Pakistan, Hindistan’la savaşa hazır. Farz edelim ki bir füze ateşlediniz. Biz 200 füze ile karşılık veririz. Nereye kaçacaksınız? Biz korkak değiliz, o yüzden bizi tehdit etmeyin.”

Bugün Hindistan Ordusu, bir açıklama yaparak, Pakistanlı askerlerin Jammu ve Keşmir bölgesindeki denetim hattında ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal ettiğini iddia etti.

Açıklamada, geçen gece Pakistan Ordusunun, Kohvara ve Bunesh bölgelerinde denetim hattına gereksiz bir şekilde ateş açtığı belirtildi.

Hindistanlı askerler de bu duruma hızla karşılık verdiklerini açıkladılar.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de turist grubuna yapılan ölümcül saldırının ardından artarken, her iki ülkenin sınırda çatışma yaşadığı bildirildi.

Hindistan, Pakistan’ı “sınır ötesi terörizmi desteklemekle” suçlarken, İslamabad bu saldırıya karıştığını reddetti ve Hindistan’ın Pakistan’ı bu olayla ilişkilendirme çabalarının “boşuna” olduğunu belirtti. Pakistan, Hindistan’ın herhangi bir eylemine uygun şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

