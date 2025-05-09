Erakçi ile Grossi Tahran-Washington görüşmelerini konuştu

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Telefon görüşmesinde taraflar İran ile Ajans arasındaki işbirliğinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Taraflar İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmeler sürecinin son durumunu ele aldı.
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin dördüncü turunun bu hafta sonu yapılacağı belirtiliyor.
Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gazetecilere yaptığı son açıklamada, İran'la nükleer müzakereleri “olumlu” diye nitelemişti.
yorumunuz