Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi dün akşam telefonda görüştü.

Taraflar bu görüşmede, nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması konusundaki son gelişmeleri gözden geçirdi ve ajansın İran hakkında yayınladığı son rapor üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede İran’ın ajansla yürüttüğü sürekli işbirliğine, tüm nükleer faaliyetlerin UAEA gözetiminde ve kapsamlı güvence denetimi anlaşması çerçevesinde yapıldığına ve bu faaliyetlerde ya da nükleer materyallerde hiçbir sapma bulunmadığına dikkat çekerek, Grossi’den gerçekleri yansıtmasını istedi ve böylece bazı tarafların bu uluslararası kurumu İran halkına karşı siyasi amaçları doğrultusunda kullanmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın ajansla olan işbirliğinin Yönetim Kurulu toplantısında açıkça ortaya konulması ve herhangi bir siyasi eylemin sonuçlarının hatırlatılması gerektiğini belirtti

Erakçi, “İran, Avrupa taraflarının atacağı her uygunsuz adıma karşılık verecek ve bu durumun sonuçlarından, ajansı siyasi emelleri doğrultusunda kullanan taraflar sorumlu olacaktır” dedi.