Erakçi, İran-Arap Diyaloğu zirvesinde konuştu

Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Katar'a geçti.

Seyyid Abbas Erakçi Cidde kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Görüşmede, Tahran-Riyad ilişkilerinin yanı sıra İran-ABD müzakere süreci, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Baş başa görüşmede iki ülke liderlerinin belirlediği ortak hedefler doğrultusunda karşılıklı ilişkileri daha da ilerletme kararlılığı vurgulandı.

Erakçi, ABD-İran görüşmelerinden önce Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek 4. İran-Arap Diyaloğu zirvesine katıldı.

Erakçi'den İran-Arap ilişkilerinin önemine vurgu

Zirvede konuşan Erakçi, İran-Arap ilişkilerinin önemine değinerek, ''İran ile Arap dünyası arasındaki iyi ilişkiler, tarih boyunca İslam medeniyetine ve tüm dünyaya değerli kazanımlar sunmuştur. İslam mirasının bir parçası olarak kabul edilen ortak kazanımlarımız hepimiz için gurur kaynağıdır.'' dedi.

''Daha çok anlayışa ihtiyacımız var''

Erakçi, ''Bölgemiz uzun yıllardır kadim medeniyetlerin, yüce fikirlerin, zengin kültürlerin beşiği olmuştur. Bugün her zamankinden daha fazla anlayışa ve dayanışmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İran'ın diyalog ilkesine tam olarak inandığını aktaran Erakçi, ''İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikası doğrultusunda bölgesel uzlaşının sağlanmasına önem veriyoruz.'' açıklamasını yaptı.

''Siyonist İsrail bölge için büyük tehdit''

İran ile Araplar arasında ortaklıkların çok olduğunu belirten Erakçi, şunları kaydetti:

''Anlaşmazlıklar ise dışarıdan dayatılmıştır. Bugün İslam dünyasının hedeflerinden bahsederken Filistin halkına yönelik zulmü unutmamalıyız. Bize göre, Siyonist rejimin varlığı bölge barışına yönelik en önemli tehdit kaynağıdır.’’

Abbas Erakçi, ''Nükleer silah peşinde değiliz. İran'ın savunma doktrininde nükleer silahın yeri yok'' diye konuştu.

Batı ülkelerini eleştiren Erakçi, nükleer silahlara karşı olduğunu iddia edenlere çifte standart politikasından uzak durmalarını tavsiye etti.