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11 May 2025 13:22

İranlı Kaynak: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik anlaşma mümkün

İranlı Kaynak: Yaptırımların kaldırılmasına yönelik anlaşma mümkün

İranlı bir diplomatik kaynak, Tahran ile Washington arasında dolaylı olarak yürütülen yeni müzakere turuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İranlı diplomatik bir kaynak, Tahran’ın iyi niyet temelinde ABD ile dolaylı müzakerelere katıldığını ve bu süreçte güven inşa etmek adına önemli adımlar attığını vurguladı.

Söz konusu kaynak, müzakerelerin ilk ve ikinci turlarında bu sürecin genel çerçevesi üzerinde mutabakata varıldığını belirterek, “Eğer karşı taraf bu çerçevenin dışına çıkmaya çalışır ve üzerinde anlaşma sağlanmamış yeni talepler dayatırsa, müzakereleri sürdürmek için bir neden kalmaz” dedi.

İranlı yetkili ayrıca, müzakerelerin İran’ın nükleer programının barışçıl olduğuna dair uluslararası topluma güvence vermeyi hedefleyen çerçevede ilerlemesi durumunda, iki tarafın da çıkarlarını kapsayan ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etti.

News ID 1926798

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