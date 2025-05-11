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11 May 2025 09:20

Lübnan’da yerel seçimlerin ikinci turu başladı

Lübnan’da yerel seçimlerin ikinci turu başladı

Lübnan’ın kuzey bölgeleri ve Akkar vilayetinde yerel seçimlerin ikinci turu bugün başladı.

Lübnan’ın kuzey bölgeleri ve Akkar vilayetinde yerel seçimlerin ikinci turu bugün başladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, seçimlerin başlangıcında yaptığı açıklamada, Lübnan halkının şahıslardan ziyade fikir ve projelere oy vermesi gerektiğini vurguladı. Aoun, “Bu seçimlerin düzenlenmesi, ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin göstergesidir,” ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki yerel seçimler birkaç turda gerçekleşiyor ve uzun bir aradan sonra, Gazze ve Güney Lübnan’daki savaşın gölgesinde yapılması nedeniyle özel bir öneme sahip. 

Bazı çevreler, Hizbullah liderlerinin ve komutanlarının son dönemde şehit edilmesinin direniş çizgisine desteği zayıflatacağı yorumlarını yapıyordu. Ancak seçimlerin ilk aşamasında direniş cephesine halkın yoğun ilgisi dikkat çekti.

News ID 1926790

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