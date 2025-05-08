İran'dan İsrail rejiminin Lübnan saldırısına tepki

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm uluslararası karar ve anlaşmaları ihlal eden Siyonist İsrail’in çevresindeki bölgeye huzursuzluk ve yıkım yayma yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ''Lübnan'a ve özellikle ülkenin güneyine yönelik yapılan saldırılar, sivillerin can güvenliğini ve ülkenin istikrarını hedef alıyor.

Bu davranış, İsrail rejiminin saldırgan yapısını ve uluslararası toplumu hiçe saydığını bir kez daha teyit etmektedir.’’ ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki bombardımanında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, bugün Nebatiye'nin çeşitli bölgeleri en az 12 kez hedef alındı.