Hizbullah'tan İsrail'in Yemen saldırısına kınama

Lübnan Hizbullah Hareketi, İsrail rejimi ve ABD'nin Yemen'in batısındaki stratejik Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırısını sert bir dille kınadı. Hareketten yapılan açıklamada saldırı, "savaş suçu" ve "uluslararası tüm yasaların açık ihlali" olarak tanımlandı.

Açıklamada, "Siyonist-Amerikan saldırısı Yemen'in hayati altyapısını, liman tesislerini ve sivil yerleşim alanlarını hedef almıştır. Bu, açıkça bir savaş suçudur ve tüm uluslararası hukuk, gelenek ve sözleşmelere aykırıdır." denildi.

Hizbullah, Yemen halkının gösterdiği direnişe ve Gazze ile kurduğu dayanışmaya dikkat çekerek, "Onca saldırıya, bombardımana, yüzlerce şehide ve yaralıya rağmen Yemen halkı, cesur liderliğiyle birlikte Gazze'ye destekten geri durmamış; işgalci rejime karşı kurduğu deniz ve hava kuşatmasıyla önemli denklemler dayatmıştır. Bu yeni saldırı, onların kararlılığını daha da pekiştirecektir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'ın Yemen halkı ve liderliğiyle tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, İslam dünyası ve özgür halklar acil harekete geçmeye çağrıldı:

"Bu vahşi saldırı karşısında Arap ve İslam dünyası, tarihi sorumluluğunu yerine getirmeli, siyonist ve Amerikan zorbalığına karşı yüksek sesle itiraz etmelidir. Bu sessizlik daha fazla cinayete davetiye çıkarır."