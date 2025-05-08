Direnişimiz Siyonist işgalin son bulacağı güne kadar sürecek

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Perşembe günü İran'ın Kum kentindeki Daru’ş-Şifa Medresesi’nde düzenlenen “Kum Havzası, İslam Devrimi ve Direniş” başlıklı sempozyuma gönderdiği video mesajda, Kum ve Necef gibi ilmî merkezlerin sadece dinî ilimlerin değil, aynı zamanda direniş ve adalet mücadelesinin de merkezleri olduğunu vurguladı.

Naim Kasım, Direniş Cephesi’nin köklerinin Ehlibeyt (a.s) mektebine dayandığını belirterek, bu çizginin İmam Humeyni gibi devrim öncüsü alimler aracılığıyla pratik mücadeleye dönüştüğünü ifade etti. Şeyh Abdulkerim Haeri Yezdi gibi büyük alimlerin Kum’daki ilmî havzayı kurarak yeni nesillerin yetişmesine ve İslamî uyanışa zemin hazırladığını hatırlattı.

“Bugün Kum Havzası, yalnızca bir ilim merkezi değil; zulme karşı mücadelenin ve devrimci düşüncenin de sığınağıdır” diyen Hizbullah Lideri, İran İslam Devrimi’nin, direniş hareketlerine ilham verdiğini ve bölgedeki özgürlük mücadelelerinin temel dayanağı haline geldiğini söyledi.

Geçmişte Lübnan topraklarının Siyonist rejim tarafından işgal edildiğini hatırlatan Şeyh Naim Kasım, “Bu saldırılar karşısında İmam Humeyni’nin devrimi ve düşüncesi bizim için yol gösterici oldu. Hizbullah ve halkımız bu çizgiyi benimsedi ve direniş yoluna girdi,” dedi.

Kasım, Siyonist rejimin son saldırılarında şehit olduklarını belirttiği Hizbullah'ın önceki genel sekreterleri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in adını anarak, onların izinden gittiklerini ve bu yolun, İmam Humeyni ile İmam Hamenei’nin velayet çizgisine bağlılıkla devam ettiğini belirtti.

Siyonist rejimin son saldırılarının 75 bin askerle gerçekleştirildiğini belirten Naim Kasım, “Bu kadar büyük bir güce karşı halkımız imanıyla, tarihî asaletiyle ve direniş ruhuyla karşı koydu. Tecrübe bize gösterdi ki direniş, onur ve özgürlüğün tek yoludur,” dedi.

Hizbullah lideri, bugünkü Direniş Cephesi’nin yalnızca bir askerî hareket olmadığını, aynı zamanda halkın ve inancın içinden doğmuş küresel bir fikir ve strateji olduğunu belirtti. “Bugün direniş sadece Lübnan’ın değil, tüm bölgenin emperyalizme karşı kalkanıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Kur’an’dan ayetlerle tamamlayan Şeyh Naim Kasım, “Allah’ın müminlere ve mazlumlara zafer vaat ettiğine inanıyoruz. Direnişimiz, zafer ve Siyonist işgalin son bulacağı güne kadar sürecek. Hiçbir güç, iman ve velayet çizgisine dayanan İslam ümmetinin iradesini durduramaz” dedi.

Son olarak, ilmî havzaların bu mücadeledeki fikrî sorumluluğuna da dikkat çeken Kasım, “İslam’ın geleceği, bu aydınlık yolda yürümeye devam eden inkılapçı nesillerin yetiştirilmesine bağlıdır,” ifadelerini kullandı.