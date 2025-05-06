Lübnan’da yerel seçimlerde son durum ne?

El-Menar’ın haberine göre, Lübnan'ın Cebel bölgesinde yapılan belediye ve yerel meclis seçimlerinde katılım oranı yüzde 45’in üzerine çıktı. Lübnan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu oranın iyi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, oy sayımı gece saatlerine kadar devam edecek ve sonuçlar sayım tamamlandığında resmen açıklanacak.

Cebel bölgesi, Lübnan’ın merkezinde yer alıyor ve altı farklı nahiyeden oluşuyor. Bu seçimler, dokuz yıl aradan sonra yapılmasıyla dikkat çekerken, bu eyalet seçimlerin başladığı ilk bölge oldu. Diğer bölgelerde de seçimler bu süreci takip edecek.

Altı bölge arasında katılım oranları değişiklik gösterdi. Keserwan bölgesi yüzde 60 ile en yüksek katılım oranına sahip oldu. Bu yoğun katılımın nedeni, özellikle Junieh şehrinde siyasi hareketlerin desteklediği listeler arasındaki yoğun rekabetti. Bu şehirde milletvekilleri Farid Haykal Khazen, Nehmeh Fram ve eski milletvekili Mansour El-Bon’un desteklediği liste seçimleri kazandı. En düşük katılım ise Kuzey Metn bölgesinde görüldü.

İlk sonuçlara göre, Hizbullah ve Emel Hareketi’nin desteklediği “Kalkınma ve Vefa” listesi, Baabda bölgesinde önemli merkezler olan Haret Hreik ve Ghobeiry’de; Şuf bölgesinde Jun, Jiyye ve El-Verdaniye şehirlerinde; Aley bölgesinde ise Bmekkin şehrinde net zaferler kazandı.

Ayrıca Cbeil bölgesine bağlı Ras Osta, Bishtlida, Hajoula, Al-Mughayri ve Ayn Al-Ghuwayba köy ve kasabalarında da aynı liste seçimi önde tamamladı.

Öte yandan, Lübnan Kuvvetleri Partisi kendi listelerinin Cbeil şehrinde zafer kazandığını duyurdu. Özgür Yurtsever Akım’ın desteklediği listeler ise Hadat, Souk el-Gharb, Kahhale ve Vadi el-Sitt bölgelerinde galip geldi. Kataeb Partisi’nin desteklediği listeler Beyteddin ve Beit Shabab’da başarı sağladı.

Ancak Kat’ba’da, eski milletvekili Fares Said’in desteklediği, Özgür Yurtsever Akım, Kataeb ve Lübnan Kuvvetleri’nden oluşan ittifak destekli liste seçimleri kaybetti.

Söz konusu seçimler birkaç aşamada yapılacak. Gazze savaşı ve Lübnan’daki son bir yıllık gelişmelerin gölgesinde, bu seçimler büyük önem arz ediyor. Direniş karşıtı cephe, özellikle Hizbullah liderlerinin ve komutanlarının şehadetiyle, halkın bu harekete olan desteğinin azalacağını savunuyordu. Ancak seçim sonuçları, Direniş Cephesi'nin halk tabanındaki etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.