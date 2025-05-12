PKK terör örgütü kendini feshetti

Sputnik'e göre, PKK, bugün yaptığı duyuruyla silah bırakma kararı aldığını ve kendini feshettiğini açıkladı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından PKK, kongresini topladığını duyurmuştu. PKK açıklamasında, "Örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmalarını" sonlandırdığı ifade edildi. Aynı metinde "Barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" çağrısına da yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte PKK'nın kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.