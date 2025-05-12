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12 May 2025 10:50

DEM Parti, PKK kararı sonrası Merkezi Yürütme Kurulu’nu topluyor

DEM Parti, PKK kararı sonrası Merkezi Yürütme Kurulu’nu topluyor

Duyuru sonrasında DEM Parti MYK’yı toplama kararı aldı. Parti kaynakları şu an için planlanan bir açıklama olmadığını belirtti.

T24'e göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı silahları bırakma çağrısıyla başlayan süreçte beklenen açıklama geldi. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığı kongrede silahları bırakma ve örgütü feshetme kararı aldıklarını duyurdu. Karar sonrası DEM Parti, Merkezi Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplama kararı aldı.

PKK bildirisinde, “PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi. 

Duyuru sonrasında DEM Parti MYK’yı toplama kararı aldı. Parti kaynakları şu an için planlanan bir açıklama olmadığını belirtti.

News ID 1926822

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