Abdullah Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusunun değerlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı, aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz." dedi.

Tutuklanan gazeteciler

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak Bakan Tunç, şu ifadeleri kulandı:

"Bunların içerisinde olaylara karışmış, eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım, araştıralım, orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına da tepki gösteren Tunç, "Boykot çağrısı yanlış bir politika, bu ülkenin şirketlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil, yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçilmek lazım." dedi.