Fidan, PKK'nin fesih kararından memnun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, PKK'nin fesih kararına ilişkin şunları kaydetti:

''PKK'nın aldığı karar tarihi. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Kararı oldukça önemli görüyorum. Atılacak pratik adımları da yakından takip edeceğiz. Atılması gereken adımlar var. Öğleden sonra kabinemiz var. Eminim bu konu gündeme gelecektir. ''