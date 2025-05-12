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12 May 2025 15:25

Fidan, PKK'nin fesih kararından memnun

Fidan, PKK'nin fesih kararından memnun

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nin 12. Kongresi’nde fesih kararı almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, PKK'nin fesih kararına ilişkin şunları kaydetti:

''PKK'nın aldığı karar tarihi. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Kararı oldukça önemli görüyorum. Atılacak pratik adımları da yakından takip edeceğiz. Atılması gereken adımlar var. Öğleden sonra kabinemiz var. Eminim bu konu gündeme gelecektir. ''

News ID 1926832

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