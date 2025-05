Neçirvan Barzani'den PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin mesajı şu şekilde:

“PKK’nin silahlı mücadeleyi bırakma ve Sayın Öcalan’ın çağrısına uyma kararını memnuniyetle karşılıyor, bunu bölge için yeni bir sayfa açacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Bu adım, siyasi olgunluğun bir göstergesi olup, Türkiye’de ve tüm bölgede birlikte yaşamı ve istikrarı güçlendirecek gerçek bir diyalogun yolunu açmaktadır.

Artık herkesin bu önemli adımı, başka bir gerekli ve doğal adım olarak görmesinin zamanı gelmiştir ve tüm ilgili taraflarca olumlu bir şekilde karşılanmalıdır. Bu gelişme, kalıcı ve kapsayıcı bir barışın temeli olabilir ve on yıllardır süren şiddet, acı ve yıkımı sona erdirerek bölgeyi yeni bir ilerleme ufkuna taşıyabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci destekleme yönündeki tutumu ve çabaları takdirle karşılanmakta olup, IKBY olarak her zaman olduğu gibi sorunların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Umuyoruz ki bu girişim, ortak bir çözüm sürecine dönüşerek başarıya ulaşır. Ayrıca, bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü yardımı ve iş birliğini sunmaya hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz.”