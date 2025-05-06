Colani Fransa yolcusu

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Heyet Tahrir Şam’ın lideri Ebu Muhammed Colani’nin Fransa’ya gideceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı da, Cumhurbaşkanı Macron’un Çarşamba günü Colani’yi kabul edeceğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, geçen Şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından davet edilen Colani’nin Fransa’yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Öte yandan, Fransa’da bir Alevi topluluğu (Collectif CFA) daha önce, Colani ve onun emrindeki bazı kişiler hakkında Fransız yargısına başvurduklarını duyurmuştu.

Bu rapora göre, Paris Savcılığı, Colani’ye yönelik olarak soykırım, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle açılan davayı kabul ettiğini açıkladı.

Bahsedilen şikayet, özellikle Suriye’deki Aleviler’e yönelik, geçtiğimiz Aralık ayından itibaren Suriye’nin sahil şehirlerinde işlenen suçları içeriyor.