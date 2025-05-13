ABD B-2 bombardıman uçaklarını bölgeden çekiyor

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre ABD’li yetkililer, Washington'un Yemen Ensarullah Hareketi ile karşılıklı saldırıları durdurma konusunda vardığı anlaşmanın ardından, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünde konuşlu B-2 bombardıman uçaklarını başka bombardıman uçaklarıyla değiştirdiğini bildirdi.
Geçtiğimiz Mart ayında üç B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, Hint Okyanusu'nda bulunan İngiltere'ye ait Diego Garcia Adası'ndaki hava üssüne inmişti.
B-2 uzun menzilli ağır stratejik bombardıman uçağı, hava savunma sistemlerinin ve radarların yoğun olduğu bölgelere kolaylıkla tespit edilmeden nüfuz etmesini sağlayan düşük gözlemlenebilir gizlilik teknolojisine sahip.
B-2 bombardıman uçakları, Yemen'ye yönelik hava saldırılarında kullanılmıştı.
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