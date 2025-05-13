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13 May 2025 13:40

ABD B-2 bombardıman uçaklarını bölgeden çekiyor

ABD B-2 bombardıman uçaklarını bölgeden çekiyor

ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'ndan çekeceği iddia edildi.

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre ABD’li yetkililer, Washington'un Yemen Ensarullah Hareketi ile karşılıklı saldırıları durdurma konusunda vardığı anlaşmanın ardından, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünde konuşlu B-2 bombardıman uçaklarını başka bombardıman uçaklarıyla değiştirdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz Mart ayında üç B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, Hint Okyanusu'nda bulunan İngiltere'ye ait Diego Garcia Adası'ndaki hava üssüne inmişti.

B-2 uzun menzilli ağır stratejik bombardıman uçağı, hava savunma sistemlerinin ve radarların yoğun olduğu bölgelere kolaylıkla tespit edilmeden nüfuz etmesini sağlayan düşük gözlemlenebilir gizlilik teknolojisine sahip.

B-2 bombardıman uçakları, Yemen'ye yönelik hava saldırılarında kullanılmıştı.

News ID 1926852

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