Erdoğan: Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip

Erdoğan Türkiye-ABD ilişkileri hakkında, “Savunma sanayiinden ekonomik ilişkilere, bölgesel güvenlikten küresel sorunlara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkarlarımız var. İş birliğimizi her zaman olduğu gibi karşılıklı saygı ve anlayış temelinde devam ettireceğiz. Bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip. Bu doğrultuda, yapıcı ve sonuç odaklı bir diyalog zemini oluşturmanın gayretindeyiz” ifadesini kullandı.

Gazze’deki İsrail saldırganlığı durdurulmalı

Gazze’deki İsrail saldırganlığının surdurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Gazze’nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Biz görüştüğümüz her lidere, her muhatabımıza bunu anlatıyoruz. Gazze’deki İsrail saldırganlığı durdurulmalı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgede kalıcı barışın yolu iki devletli çözümden geçer. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin kurulması en etkin yoldur. Daha fazla yıkımla, bombayla, ölümle varılacak bir yer yok. İsrail vatandaşlarının güvenliğini, her gün onlarca Gazzeli çocuğu, kadını, masumu katlederek sağlayamaz. Bu cinnet halini ne kadar erken terk ederlerse, herkes için o kadar iyi olur” ifadelerinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasında gerilim olmasın istiyoruz

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe dikkat çeken Erdoğan, “Gerilimin yeniden tırmanmaması için meselelerin itidalli bir şekilde ele alınması tarafları çözüme yaklaştırabilir. Türkiye olarak uluslararası kuruluşların da dahil olduğu, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla sorunun çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz. Taraflardan talep gelmesi halinde biz tabii ki üzerimize düşeni yaparız. Biz barış istiyoruz, iki komşu arasında gerilim olmasın istiyoruz” diye kaydetti.