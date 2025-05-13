Pezeşkiyan'dan müzakere yorumu: İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün İslami Şura Meclisi Bağımsız Fraksiyonu üyeleriyle buluştu.

Pezeşkiyan, milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelere değinerek, ''Vatandaşların yaşamını müzakerelere bağlamadık. Müzakerelerde asla ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz, aynı zamanda gerginlik de istemiyoruz.'' dedi.

İran ile ABD arasında dördüncü tur müzakereler Umman'da yapıldı

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları ele almak üzere Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren toplantı sonrasında taraflar, müzakerelere devam etme konusunda uzlaşma sağladı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların katkısıyla yürütülen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi kavramak için diyaloğun devam etmesi gerektiği belirtildi.

İranlı yetkililer ülkenin nükleer programının hukuki ve yasal temellere dayandığını savunuyor.