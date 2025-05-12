Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile İran-ABD görüşmelerini ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, bölgesel gelişmelerin yanı sıra İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakereleri ele aldı.

Abdulati, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta dün gerçekleştirilen dördüncü turuna ilişkin taraflardan bilgi aldı. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD ve İran'ın diplomatik süreci sürdürme konusundaki kararlı tutumundan ve Umman'ın arabuluculuk çabalarından övgüyle söz etti.

Mısır'ın diyalog ve diplomatik kanallar aracılığıyla barışçıl çözümlere ulaşmayı amaçlayan girişimlere tam desteğini yineleyen Abdulati, müzakerelerin taraflar arasındaki görüşlerin yakınlaşmasına; böylece bölgede gerginliğin azaltılmasına, güvenliğin ve istikrarın desteklenmesine katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

Bedr Abdulati, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile de telefon görüşmesi yaptı.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin dördüncü turu dün sona ermişti.