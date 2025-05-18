İran, çok kutuplu bir düzenin oluşumunda aktif rol oynamayı hedefliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran Diyalog Forumu'nda yaptığı konuşmada, geçen yılda yaşanan olaylara atıfta bulunarak, “Ne yazık ki, geçtiğimiz yıl acı olaylar ve insanlık trajedileriyle doluydu. Bu felaketlerin başında, işgalci Siyonist rejimin Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar ve cinayetler yer almaktadır; bu suçlar şüphesiz, nadir rastlanan ve açık bir soykırım örneği olarak değerlendirilebilir. Bu soykırım, dünya halklarının bazen televizyon ekranlarında, bazen de sosyal medyada canlı yayınlar aracılığıyla doğrudan tanık olduğu bir trajedidir” dedi.

Ekim 2023’ten bu yana, Gazze Şeridi’nde 60 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdiğini belirten Dışişleri Bakanı Erakçi, “Bunların büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Milyonlarca insan yerlerinden edildi ve abluka altında, tam bir kıtlık içinde yaşamaya zorlandı. Üzücü olan, dünyanın bu soykırıma karşı yeterli ve sorumlu bir tepki gösterememiş olmasıdır. İnsani vicdanın savunucuları olduklarını iddia eden güçlerin sessizliği ve eylemsizliği, uluslararası kurumların bu faciayı engellemedeki acizliği, gerçekten sarsıcıdır” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, konuşmasının devamında, “Gazze krizi bir kez daha, uluslararası sistemin kurumlarının yetersizliğinin yanı sıra, bölgenin kaderi bölge dışı güçlerin kararlarına ve iradesine terk edilmemesi gerektiğini gösterdi.Bugün bölgenin gerçeği olarak sunulan şeyler, aslında tamamen onların çıkarlarına göre derinlemesine kurgulanmış anlatılar ve algılar olup, bunların bölgenin içinden yeniden tanımlanması ve düzeltilmesi şarttır” ifadelerinde bulundu.

Erakçi, “Böyle bir ortamda, İran İslam Cumhuriyeti, Sayın Dr. Pezeşkiyan’ın hükümeti döneminde dış politikasını üç temel eksende tanımlamıştır: komşularla azami işbirliği, yükselen aktörler ve güney ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, ve doğu ile batıdaki küresel güç merkezleri arasında dengeli ilişkilerin kurulması. Dış politikamız denge ve realizme dayanmaktadır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Erakçi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Sayın Dr. Pezeşkiyan’ın hükümeti, dış politikasında komşuluk ilkesine önem vererek bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çaba sarf etmektedir. Bugün görüyoruz ki İran ve komşuları—Fars Körfezi’nden Orta Asya’ya kadar—yılların iniş çıkışından sonra anlayış, işbirliği ve dostluk yolunda ilerlemektedir. Bu çerçevede, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi dış politikamızın ana çizgilerinden biridir. İran’ın BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kurumlara üyeliği ve İslam ülkeleri ile Bağlantısızlar Hareketi hareleti üyeleri arasındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi, İran’ın çok kutuplu, dengeli ve adil bir uluslararası düzenin şekillenmesinde aktif rol almaktan yana olduğunu göstermektedir.”

Bölgede barış ve güvenliğin, Filistin meselesine samimi, derin ve kapsamlı bir yaklaşımla çözüm bulunmadan mümkün olamdığını belirten Bakan Erakçi, “Bugün Filistin meselesi, bölgenin en önemli ve acil gündem meselesidir. 70 yıldan fazla süredir Filistin toprakları işgal, zulüm ve adaletsizlik altında tutulmaktadır. Gerçek şu ki, İsrail rejimi bölgesel barış ve istikrar için kronik bir tehdit haline gelmiştir; bu tehdit, işgalcilik, apartheid, soykırım ve kitlesel imha silahlarına erişimi birlikte içermektedir” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi konuşmasına, “Biz, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm öneriyoruz: Filistin topraklarının tüm gerçek sakinlerinin Müslüman, Hristiyan ve Yahudi fark etmeksizin katılımıyla ulusal bir referandum yapılmalı ve bu toprakların gelecekteki siyasi yapısı hakkında karar verilmelidir” ifadesini ekledi.

Bakan Erakçi, bölgesel meselelerin yanı sıra, İran’ın mevcut dış politikasının önemli bir boyutunun da barışçıl nükleer programı ve ABD tarafından İran halkına uygulanan tek taraflı ve haksız yaptırımlar olduğnu belirtti.

Erakçi, “İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) taraflarından biri olarak, dini ve ahlaki temelleri gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamış ve olmayacaktır. Kitle imha silahlarının üretilmemesi ve kullanılmaması ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Ülkemizin nükleer programıyla ilgili uluslararası makul endişeleri her zaman diyalog ve şeffaflık yoluyla gidermeye çalıştık” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Adil ve dengeli bir anlaşma istiyoruz; bu anlaşma NPT çerçevesinde, İran’ın nükleer haklarına tam saygı gösterilerek yapılmalı ve somut biçimde kapsamlı yaptırımların kaldırılmasını garanti etmelidir. İran İslam Cumhuriyeti diplomasiye bağlıdır ve halkımıza doğrudan zarar veren haksız ve tek taraflı yaptırımların gerçek ve somut şekilde kaldırılmasını beklemektedir” ifadelerinde bulundu.

Erakçi, böyle bir anlaşmanın her iki tarafın da çıkarlarını koruyacağına ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.