Hindistan ve Pakistan arasındaki uçuş yasağı bir ay daha uzatıldı

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimin ardından, iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını birbirlerine kapatma kararını bir ay daha uzattı.

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Keşmir’de turistleri hedef alan saldırı sonrası, Pakistan 24 Nisan’da hava sahasını Hindistan’a kapattı.

Buna karşılık Hindistan da 30 Nisan’da Pakistan uçaklarının kendi hava sahasından geçmesini yasakladı. Taraflar, bugün sona ermesi beklenen yasağın 24 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Pakistan’ın hava sahasını kapatması, her hafta yaklaşık 800 Hindistan uçuşunu etkiliyor. Bu durum Hindistan’ın Orta Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya olan uçuş sürelerini yaklaşık 2 saat uzatırken, havayolu şirketleri için maliyetleri de artırıyor.

Hindistan verilerine göre, benzer bir krizde 2019 yılında yaşanan hava sahası kapanışı, ülkenin iç hat havayolu şirketlerine 5.5 milyar rupi (yaklaşık 64 milyon dolar) zarara mal olmuştu.