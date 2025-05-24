Bugün Hürremşehr'in 43. kurtuluş yıldönümü

Bugün, Hicri Şemsi takvime göre 3 Hordad ve Miladi takvime göre 24 Mayıs, 1982 yılında devrik Saddam rejiminin işgalinden kurtarılan İran’ın Hürremşehr kentinin 43. kurtuluş yıldönümüdür. Bu gün, İran’da “Direniş, Fedakârlık ve Zafer Günü” olarak adlandırılmaktadır.

1980 yılında, devrik Saddam rejimi tarafından İran’daki yeni kurulmuş İslam Devrimi’ni bastırmak amacıyla başlatılan ve 8 yıl süren zorunlu savaş süresince İran, savunma alanında büyük başarılar ve fedakârlıklar göstermiştir. Bu başarıların en önemlilerinden biri ise Hürremşehr’in düşman işgalinden kurtarılması olmuştur.

Hürremşehr’in kurtarılması, askeri, siyasi, güvenlik, kültürel ve destansı boyutlarıyla İslam Devrimi tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil etmiş ve İran halkının emperyalizme karşı bilincini ve direniş ruhunu daha da güçlendirmiştir. Bu gelişme, halkın İran İslam Cumhuriyeti ve devrim ilkelerine olan bağlılığını daha da artırmıştır.

Bu nedenle 3 Hordad, yani 24 Mayıs tarihi, sadece Hürremşehr’in kurtuluş günü olarak değil, aynı zamanda İran genelinde tarihi ve unutulmaz bir gün olarak kabul edilmekte; her yıl özel törenler eşliğinde kutlanmakta ve anılmaktadır.