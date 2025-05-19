İlyas Yalçıntaş ve Mahsun Kırmızıgül İran’da sahne alacak

Türk müziğinin sevilen isimlerinden İlyas Yalçıntaş ve Mahsun Kırmızıgül, yaz aylarında İran’ın turistik merkezlerinden biri olan Kiş Adası’nda konser vermeye hazırlanıyor.

Bu sanatçılar, kendi ülkelerinde ve bölge genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türk pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, İran’da özellikle Mesut Sadıklu ile yaptığı ortak çalışmanın ardından daha da popüler hale geldi. Yalçıntaş ayrıca 2021 yılında Ferzad Ferzin gibi İranlı sanatçılarla da projelerde yer almıştı.

Öte yandan, Lübnanlı ünlü sanatçı Ragheb Alama da yeniden İran’a gelerek aynı adada sahne alacak. Alama, özellikle Fars Körfez ülkeleri ve Ortadoğu’da verdiği konserlerle tanınan, bölgenin en popüler sanatçılarından biri.

Ssanatçının İran’daki konseri ülkenin turistik merkezlerinden biri olan Kiş Adası’nda gerçekleşecek.