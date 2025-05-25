Güney Lübnan'daki belediye seçimlerinde direniş listesi kazandı

El-Ahed haberine göre, Hizbullah ve Emel Hareketi gibi direniş yanlısı partilerin oluşturduğu “Kalkınma ve Vefa” ittifakı, Güney Lübnan'daki seçimlerde önemli başarılar elde etti.

Hizbullah seçim kampanya merkezinin bildirdiğine göre, “Kalkınma ve Vefa” listeleri Güney Lübnan’daki 272 belediyeden 102’sinde herhangi bir rakip olmaksızın kazandı. Sadece Hasbaya bölgesinde uzlaşı sağlanamadı ve seçimler rekabetli şekilde gerçekleşti.

Diğer bölgelerde de direniş yanlısı listeler, şehir ve köylerin çoğunda zafer kazandı.

Açıklanan sonuçlar şu şekildedir:

1- Sûr Bölgesi

Sûr seçim bölgesinde 39 belediye koltuğu, rakip tarafın zaferi olmadan kazanıldı. Seçim yapılan bölgelerde ise “Kalkınma ve Vefa” listeleri şu yerlerde kazandı:

Tayr şehri, Cuvayya, Deyr Kanun Nehri, Ayn Baal, El-Batm Dağları, Arzun, Şihabiyye, Tiyr Dabba, Abbasiyye, Sarıfa, El-Biyaz, Ramadiyye, El-Bazuriyye, Burç Şimali

2- Nabatîye Bölgesi

Nabatîye vilayeti 40 şehir ve köyden oluşuyor. “Kalkınma ve Vefa” listeleri 16 şehrde kazandı. Seçim yapılan bölgelerde şu yerlerde zafer elde edildi:

Yahmar Şakif, Meyfadun, Cibşit, Adşit, Kfar Tibnit, El-Kafur, En-Numeyriyye, Zutar Şarkiyye, Nabatîye el-Fawka, Eba, Bureyqa, Carcu

3- Bint Cebil Bölgesi

Bint Cebil bölgesinde 20 belediye koltuğu rakipsiz kazanıldı. Seçim yapılan yerlerde zafer kazanılan yerler şunlardır:

Aytarun, Şukra ve Dubbiye, Hanin, Braşit, Ferun, Sultaniyye, Yatır, Safad el-Battih

4- Mercayun Bölgesi

Direniş yanlıları, Mercayun bölgesinde 13 belediye koltuğunu rakipsiz kazandı. Seçim yapılan yerlerde kazanan yerler şunlardır:



Dibine, Adaysse, Kfar Kila, Hula, Blida, Deyr Sirin

5- Sayda Bölgesi

Sayda bölgesinde 48 belediye koltuğundan 16’sı kazanıldı. “Kalkınma ve Vefa” listelerinin katıldığı yerlerde şu belediyelerde zafer elde edildi:

Seksakiye, Benaful, El-Lubiyye

Bu sonuçlar, iç ve dış baskılar ile tehditlere rağmen Güney Lübnan’da direniş yanlısı akımın ve Hizbullah’ın net bir zafer elde ettiğine işaret ediyor.