Lübnan belediye seçimlerinde Hizbullah ve Emel listeleri önde

El-Menar’a göre, Lübnan'da belediye üçüncü tur seçimleri Beyrut, Baalbek ve Beka bölgelerinde tamamlandı. Oy sayım süreci dün gece başladı ve Lübnan İçişleri Bakanlığı'nın ön sonuçları açıklaması bekleniyor.

Hizbullah’a bağlı parlamento grubu üyesi Emin Şerî, Beyrut’ta Şii seçmenler arasında oy kullananların sayısının 18 bini aştığını belirtti.

El-Menar muhabiri de Baalbek şehrinde “Kalkınma ve Sadakat Listesi”nin rakip listeye karşı 4 binden fazla oy farkıyla önde olduğunu aktardı. Bu listeye ait tüm 15 aday, Batı Beka’daki Sahmar bölgesinde gerekli oyları almayı başardı.

Hizbullah ve Emel Hareketi tarafından desteklenen liste üyelerinin tamamı, Batı Beka’daki Meşgara bölgesinde de seçimi kazandı.

Lübnan medyası, Batı Beka’daki Meşgara, Sahmar, Yahmur ve Labaya ile Hermel’e bağlı Şuvagîr bölgelerinde Emel-Hizbullah ittifakının kesin zaferine işaret eden tüm göstergelerin bulunduğunu da bildirdi.

Öte yandan seçimlere katılım oranı Beyrut’ta yüzde 20, Baalbek ilinde yüzde 44 ve Beka ilinde yüzde 42 olarak açıklandı.