Bekayi: Müzakerelerde zaman kaybı peşinde değiliz, haber kaynaklarının çoğu Siyonist

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bakayi, İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu’na da değinerek, bu toplantının İran’ın bölgesel diyalog ve işbirliğine verdiği önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun Cuma günü Roma’da gerçekleştiğini hatırlatan Bekayi, “ Şu anda bölgemizin en önemli meselelerinden biri, Siyonist rejimin Gazze ve Filistin’de sürdürdüğü soykırım ve insanlık dışı suçlardır. Bu vahşet insan ve insanlık adına utanç vericidir, bölge bu suçları asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.

Sözcü, bazı ülkelerin İsrail’in suçlarına doğrudan veya dolaylı yoldan destek vermesini de sert sözlerle eleştirdi ve uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı.

Bekayi, bazı medya kuruluşlarının yönlendirmeli haberlerine karşı uyarıda bulundu.

Görüşmelere devam etmeye hazırız

İranlı diplomat, İran’ın Avrupa ile diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Görüşmelere devam etmeye hazırız” şeklinde konuştu.

Özellikle son haftalarda Batı medyasında yer alan haberlerin çoğunun Siyonist rejim yanlısı kaynaklardan beslendiğine dikkat çeken Bekayi “Müzakerelerle ilgili yapılan haber ve raporların kaynaklarını mutlaka kontrol edin; çoğu Siyonist medya kuruluşlarına dayanmaktadır” ifadelerini kullandı.

İran’ın müzakerelerde zaman kaybettirmek gibi bir yaklaşım sergilemediğini vurgulayan Bekayi, “İran İslam Cumhuriyeti bu birkaç haftada gösterdi ki amacı oyalamak değil, yapıcı ve gerçekçi bir diyalogla ilerlemektir” diye konuştu.

Görüşmelerin uzamasının İran için sorun teşkil etmediğini belirten sözcü, “Bu sürece ciddi, hedef odaklı ve adil bir uzlaşıya ulaşma niyetiyle dahil olduk. Gerçeklere dayalı bir çözüm istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Bekayi, ABD’nin İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kaygılarına değinerek, “Eğer Amerikan tarafının amacı İran’ın nükleer programının barışçıl kalmasıysa, bu zaten gerçekleşmiş bir durumdur. Biz hiçbir zaman nükleer enerjiyi askerî amaçlarla kullanmak istemedik” dedi.

İran’ın nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi ve barışçıl amaçlarla kullanmak istediğini vurgulayan Bekayi “Eğer amaç İran’ı barışçıl nükleer haktan mahrum etmekse, bu süreç başarısızlıkla sonuçlanır. Zira bu hak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nda (NPT) üye ülkelere tanınan yasal bir haktır ve İran halkının meşru talebidir” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki ilişkiler hakkında da bilgi verdi. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin yardımcısının bu hafta Tahran’ı ziyaret edeceğini söyleyen sözcü, “Bu ziyaret, İran ile Ajans arasındaki olağan işbirliği çerçevesindedir ve yapıcı bir yaklaşımla sürdürülmektedir,” dedi.

İran ile ABD arasında dolaylı olarak yürütülen müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin konuşan Bekayi, “Henüz yeni tur için zaman ve mekan belirlenmedi. Bu konuda Umman tarafıyla istişarelerimiz sürüyor. Ummanlılar gerekli değerlendirmeleri tamamladıklarında, İran ve ABD taraflarıyla istişare ederek resmî duyuruyu yapacaklardır” diye kaydetti.

Bekayi, ABD’nin İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kaygılarına değinerek, “Eğer Amerikan tarafının amacı İran’ın nükleer programının barışçıl kalmasıysa, bu zaten gerçekleşmiş bir durumdur. Biz hiçbir zaman nükleer enerjiyi askerî amaçlarla kullanmak istemedik” dedi.

İran’ı barışçıl nükleer haktan mahrum etmek çabası başarısızlıkla sonuçlanır

İran’ın nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi ve barışçıl amaçlarla kullanmak istediğini vurgulayan Bekayi “Eğer amaç İran’ı barışçıl nükleer haktan mahrum etmekse, bu süreç başarısızlıkla sonuçlanır. Zira bu hak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nda (NPT) üye ülkelere tanınan yasal bir haktır ve İran halkının meşru talebidir” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki ilişkiler hakkında da bilgi verdi. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin yardımcısının bu hafta Tahran’ı ziyaret edeceğini söyleyen sözcü, “Bu ziyaret, İran ile Ajans arasındaki olağan işbirliği çerçevesindedir ve yapıcı bir yaklaşımla sürdürülmektedir,” dedi.

İran ile ABD arasında dolaylı olarak yürütülen müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin konuşan Bekayi, “Henüz yeni tur için zaman ve mekan belirlenmedi. Bu konuda Umman tarafıyla istişarelerimiz sürüyor. Ummanlılar gerekli değerlendirmeleri tamamladıklarında, İran ve ABD taraflarıyla istişare ederek resmî duyuruyu yapacaklardır” diye kaydetti.

Sözcü ayrıca bazı medya organlarında çıkan “İran, ABD ile yapılan dolaylı müzakerelerde üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul etti” yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Pezeşkiyan'ın Umman ziyareti

İran Cumhurbaşkanı’nın bu hafta gerçekleştireceği Umman ziyaretine ilişkin soruları da yanıtlayan Bekayi, “Cumhurbaşkanının Umman ziyareti çerçevesinde İran ile ABD arasında herhangi bir müzakere yapılması planlanmamaktadır. Bu iddialar doğru değil,” şeklinde konuştu.

Bekayi, ziyaretin Sultan Heysem bin Tarık’ın daha önceki Tahran ziyareti üzerine yapılan bir karşılık ziyareti olduğunu belirterek, “Bu ziyaret ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve dostane işbirliğinin artırılması amacıyla uzun süredir planlanmıştı” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, bölgesel gelişmeler ve dolaylı müzakereler hakkında görüş alışverişinin yapılabileceğini, ancak bu temasların resmi müzakere anlamına gelmediğini ifade etti.

Bekayi, Roma’da yapılan beşinci tur müzakerelerde “geçici anlaşma” ihtimalinin konuşulduğuna dair medya iddialarını da reddetti. “Geçici bir anlaşma şu ana kadar bizim gündemimizde yer almadı ve Roma’daki oturumda da bu konu masaya gelmedi,” açıklamasında bulundu.

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