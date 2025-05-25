Tümgeneral Selami: Bir savaşın içindeyiz ama korkumuz yok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran'ın çok boyutlu bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek, İran halkının sarsılmaz duruşuna dikkat çekti.

Selami yaptığı açıklamada, “Şu anda tam kapsamlı bir savaşın içindeyiz. Ancak ülkemizde hiçbir kaos, panik veya korku emaresi yok. Bu durum tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istisnadır.” dedi.

İran halkının sükunet içinde olduğunu ifade eden Selami, düşmanların özellikle İsrail’in sürekli bir korku ve endişe haliyle yaşadığını vurguladı.

İran’ın hem siyasi hem ekonomik hem de askeri alanlarda, küresel ve organize bir şeytani cepheyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Selami, “Düşmanın dizilişini gözlerinizle görüyorsunuz. Onların söylemlerini duyuyorsunuz. Yayılmış ordularını sahada izliyorsunuz. Siyasi baskıyı hissediyorsunuz. Ama bu ümmetin bedeninde ne sır var ki, düşmanın baskısı arttıkça, İran milleti Devrim Lideri'nin arkasında daha da görkemli, daha kararlı ve daha sarsılmaz bir şekilde ayakta kalıyor?” şeklinde konuştu.

Tümgeneral Selami sözlerini “Düşman, bu milletin imanı altında ezildikçe, kendi kemiklerinin kırıldığını işitiyor ve üstünlük kuracak bir yol bulamıyor. Böyle bir millete karşı zafer kazanmak mümkün değildir. Bu yüzden düşman sürekli olarak pozisyon değiştiriyor, geri çekiliyor ve yönünü değiştirmek zorunda kalıyor." şeklinde tamamladı.