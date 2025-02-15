Bakan Sadık, BM Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri ile görütşü

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Tatyana Molçan ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, ikili işbirliğinin çeşitli yönlerinin genişletilmesine vurgu yapıldı.

Görüşme, taşımacılık işbirliğini güçlendirme yollarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini incelemek amacıyla en yüksek düzeyde yapıldı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık bu görüşmede, İran’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan ilgisini dile getirdi.

Bakan Sadık, İran’ın doğu ile batı arasındaki stratejik konumuna vurgu yaparak, İran'ın Asya ile Avrupa arasında köprü kurmadaki tarihi ve kültürel rolüne değindi ve İran’ın, Orta Asya ve Kafkasya'daki kara ülkelerinin lojistik merkezi olarak tanımlanmasını önerdi.

Sadık ayrıca, İran'ın bölgesel ticaret ve taşımacılık ağlarını birleştirme çabalarına da değinerek, kara yolu, demir yolu ve deniz taşımacılığını ülke için önemli bir makro strateji olarak nitelendirdi.

Sadık, İran'ın Almatı-Teheran-İstanbul koridorunun ticaretleştirilmesi için yapılan çabalara dikkat çekerek, demir yolu tarifelerinin uyumlaştırılması, çok taraflı mutabakat zaptlarının imzalanması ve demir yolu taşıma belgelerinin uyumlaştırılmasına yönelik başlatılan süreçler hakkında bilgi verdi.

Sadık, işbirliğinin devam ettirilmesi ve Asya ile Avrupa arasındaki sürdürülebilir bağlantının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Sadık ayrıca, taşımacılık güvenliği, uzmanlık eğitimleri ve ilgili sözleşmelerin TRACISKA kapasite yapısı altında uygulanmasında işbirliğinin önemine de değindi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Tatyana Molçan da bu görüşmeden memnuniyetini dile getirerek, UNECE'nin mevcut kapasitesine, özellikle LearnITC eğitim portalına değindi ve İran tarafının karayolu güvenliği projelerinde ve taşıma sistemlerinin dijitalleşmesinde işbirliğinin önemini vurguladı.

Molçan, Almatı-Teheran-İstanbul demir yolu projesi ile ilgili olarak İran’ın işbirliği önerisini desteklediğini belirtmiştir.

Görüşmenin sonunda, taraflar düzenli koordinasyon mekanizmaları ve diyalog gerekliliğine vurgu yaptılar.