Yemen'den Hayfa Limanı'na deniz ablukası kararı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgalci Siyonist rejimin Gazze'deki mazlum Filistin halkına yönelik sürdürdüğü vahşi saldırılarına ve insanlık dışı soykırım suçlarına karşılık olarak yeni bir adım attı. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, düşmanın her gün işlediği katliamların, abluka ve açlıkla kuşatma politikalarının ve saldırıları durdurmayı reddeden tutumunun cevapsız kalmayacağını vurguladı.

Seri, Yemen'in, Allah'a tevekkül ederek ve liderliğin talimatları doğrultusunda, siyonist rejime karşı direnişin bir parçası olarak Hayfa Limanı’na deniz ablukası uygulama kararı aldığını ilan etti.

Açıklamada, Hayfa Limanı’nda bulunan ya da bu limana yönelen tüm şirketlerin bu andan itibaren “hedefler listesine” alındığı ifade edildi. Yahya Seri, ilgili tüm tarafların yayımlanan bildiriyi ve ileride yapılacak uyarıları ciddiyetle dikkate alması gerektiğini belirtti.

Bu kararın, Yemen’in Eylat Limanı’nı başarıyla ablukaya almasının ardından geldiğine dikkat çeken Seri, Filistin halkına ve kahramanca direnişine destek amacıyla gerekli tüm ilave adımların atılacağının altını çizdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması ve ablukanın kaldırılması halinde, uygulamakta olduğu hava ve deniz seyrüsefer yasakları da dahil olmak üzere tüm askeri tedbirleri askıya alacağını duyurdu.

Kaynak: On4 haber