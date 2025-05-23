Yemen'den işgal altındaki topraklara füze saldırısı

El-Cezire'ye göre, Yemen Ensarullah Hareketi, kuşatma altındaki mazlum Filistin halkına destek amacıyla bir kez daha işgal altındaki toprakları hedef aldı.

Bu bağlamda, Yemen tarafından füze atışının tespit edilmesinin ardından, işgal altındaki Filistin'in geniş bölgelerinde sirenler çaldı.

Siyonist ordu bir açıklama yaparak söz konusu füzenin engellendiğini iddia etti.

Yerel kaynaklar, sirenlerin çalmasının ardından yüz binlerce Siyonist yerleşimcinin kaçmaya çalıştığını ve sığınaklara yöneldiğini bildirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi'nin işgal altındaki topraklara yönelik son saldırısıyla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar rapor edilmedi.