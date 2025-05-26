İranlı komutan: Yeni bir Gerçek Vaad’e hazırız

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, yapay zekâdan genel anlamda birkaç yıl önce ordunun çeşitli bölümlerinde yararlanmaya başlandığını ve farklı alanlarda kullanıldığını vurguladı.

Siyonist rejim yetkililerinin söylemleriyle ilgili bir soruya yanıt veren Tümgeneral Musevi, “Siyonist rejim, İran'ın büyüklüğüne zarar verebilecek kapasiteden yoksun, aşağılık bir yapıdır. Buna karşılık, İran İslam Cumhuriyeti’nin gücü, onu ve destekçilerini son derece büyük zorluklarla karşı karşıya getirebilir” dedi.

Sözlerinin devamında, "O rejimin yetkilileri, bu zorluklara katlanma kapasitelerinin olmadığını anlıyorlar" diyen Tümgeneral Musevi, "Orada şu anda çocuk katili ve akılsız caniler iktidarda olduğu için, her türlü hata mümkündür. Eğer onlar başka bir Gerçek Vaat almak için acele ediyorlarsa, biz de uygun darbeyi indirmeye tamamen hazırız ve önceki alacağımızı da tahsil edeceğiz" şeklinde konuştu.