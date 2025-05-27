İranlı komutan: İran ve Pakistan, sınırdaki terörle mücadelede kararlı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir’i Tahran’da ağırladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliği, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Tümgeneral Bakıri, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Pakistan’a yönelik derin ve kalıcı stratejik ilgisine dikkat çekerek, “İki ülke, sınır bölgelerinde terörizmin ortadan kaldırılması konusunda kararlı bir iradeye sahiptir,” dedi.

İranlı komutan ayrıca İran ve Pakistan silahlı kuvvetleri arasında şimdiye dek gerçekleştirilen koordinasyonun son derece etkili ve değerli olduğunu, bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran’a gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Mareşal Asım Münir de, “İran Silahlı Kuvvetleri birçok alanda değerli tecrübeye sahip. Biz de bu deneyimlerden faydalanarak güvenlik ve savunma alanındaki ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Bakıri ayrıca, Mareşal rütbesine yükselen Asım Münir’i tebrik ederek, “Geçtiğimiz yıl Pakistan’a yaptığım ziyaret sıcak karşılamalar ve olumlu anılarla doluydu. Bu tür temaslar, ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır,” diye kaydetti.