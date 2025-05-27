Pezeşkiyan Umman'da resmi törenle karşılandı (+video)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği başkent Maskat'taki Al Alam Sarayı’nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak bugün Umman'ın başkenti Maskat'a indi.

Pezeşkiyan'ı havalimanında Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Maskat ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bu ziyareti Umman Sultanı Meysem bin Tarık’ın daveti üzerine gerçekleştiriyoruz. Bu ziyarette, İslam Devrimi Lideri'nin genel politikaları doğrultusunda ve yapılan çabalarla, hedefimiz komşularımızla mümkün olan en iyi ilişkileri kurmak ve bilimsel, ekonomik ve ticari tüm alanlarda işbirliği yapmaktır." dedi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, bölgedeki barış meseleleri ile Gazze ve Filistin’deki olayların ele alınacağını belirtti.