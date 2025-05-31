  1. Turizm
31 May 2025 08:56

İranlı heyet Türkiye Turizm Bakanı ile bir araya geldi

İranlı heyet Türkiye Turizm Bakanı ile bir araya geldi

Ankara'da bulunan İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade bereberindeki heyetle birlikte Türkiye Turizm Bakanı Serdar Çam ile bir araya geldi.

Ankara'da bulunan İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade bereberindeki heyetle birlikte Türkiye Turizm Bakanı Serdar Çam ile bir araya geldi.

Görüşmelerde yer alan Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti olarak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam’ı ziyaret ettik. Ziyaretimizde komşu ülke İran ile turizm alanında atılabilecek ortak adımları, bölge turizminin canlanması için yapılması gerekenleri ve şu ana kadar hayata geçirilen çalışmaları değerlendirdik. Van’ımızın ve bölgemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha çok kişiye tanıtmak, sınır ötesi turizm hareketliliğini artırmak için gayretle çalışıyoruz. İnşallah Van’ımızı uluslararası turizmde çok daha güçlü bir konuma taşıyacağız"

News ID 1927309

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