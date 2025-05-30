İran Meclisi Türkiye Dostluk Grubu'nun Ankara temasları sürüyor

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, ''Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Enver İskurt’u ziyaret ettik. Görüşmemizde Van’ımızı yakından ilgilendiren ulaşım projeleri, sınır kapılarının modernizasyonu ve lojistik hatların güçlendirilmesi gibi önemli konuları ele aldık. Van’a değer katacak her adımın takipçisiyiz. Ulaşımı daha konforlu, daha güvenli ve daha keyifli bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi.

İkili ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara'da bulunan İran hayetinde şu isimler yer alıyor:

''İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade, Seyyid Cemal Musevi (İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan yardımcısı), Muhammed Mirzai, Ruhullah Lak Aliabadi, Muhammad Alicani ve Yakup Rezazade''