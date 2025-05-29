Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Tahran-Bakü ilişkilerine vurgu

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü münasebeti ile Bakü Büyükelçiliği tarafından Tahran'da Kutlama merasimi düzenlendi.

Yabancı büyükelçilerin de bulunduğu törene İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık da katıldı.

İran-Azerbaycan ilişkileri doğru yolda ilerliyor

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade törende yaptığı konuşmada Tahran-Bakü ilişkileri hakkında "Şu anda, devletler arası ilişkilerimiz sağlam bir temel üzerinde gelişmektedir. Geçtiğimiz yılın temmuz ayından bu yana Azerbaycan’ın Tahran’daki Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin yeniden başlaması, bu dönemde 20'den fazla üst düzey heyetin ziyaretleri, İran ve Azerbaycan arasında ilk kez ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi ve bu tür tatbikatların sayısının artırılması ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi, Azerbaycan-İran ilişkilerinin daha da güçlendiğinin işaretleridir." dedi.

Pezeşkiyan'ın Bakü ziyaretine değinen Alizade "İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesut Pezeşkiyan'ın bu yılın nisan ayında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi ve iki ülke cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesi, ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirme ve güçlendirme kararı, cumhurbaşkanları düzeyinde imzalanan ortak bildiri de dahil olmak üzere önemli belgelerin imzalanması, ilişkilerimizin daha da gelişmesinde etkili olmuştur. " ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı Diplomat sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Azerbaycan ve İran arasında bölgesel güvenlik konusunda düzenli istişarelerin yapılması, ayrıca iki ülkenin dostluk grupları çerçevesinde birbirlerini destekleyerek çok taraflı işbirliği yapması, işbirliğimizi güçlendirmek için güçlü bir itici güçtür.

Ayrıca, İran Bankası'nın Azerbaycan'daki şubesinin faaliyete geçmesi, Ağdam-Kelale köprüsünün inşasının hızlandırılması, Ordubad-Siyahrud köprüsünün inşasının planlanması, Ordubad-Marazad hidroelektrik santralindeki çalışmaların hızlandırılması kararı, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ulaşım koridorlarında işbirliğinin sürdürülmesi, Astara demiryolu terminalinin inşasının tamamlanması ve kargo kapasitesinin artırılması, uçuş sayısının artırılması, ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, petrol ve gaz, tarım ve diğer alanlardaki ortak projelerin uygulanması ve yeni projelerin ilerletilmesi, ilişkilerimizin gelişiminin doğru yolda olduğunu göstermektedir."

"İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi"

İranlı Bakan Sadık ise törende yaptığı konuşmada "İran İslam Cumhuriyeti, 20 Aralık 1994'te Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve 12 Mart 1992'de iki ülke arasında tam diplomatik ilişkiler kurdu" şeklinde konuştu.

"İran İslam Cumhuriyeti, Güney Kafkasya'nın istikrarının, güvenliğinin ve sürdürülebilir kalkınmasının bölgedeki tüm ülkelerin samimi işbirliğine, iyi komşuluk, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıya dayanan bir işbirliğine bağlı olduğuna inanmaktadır" diye Sadık "İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler bu ilkeler temelinde dinamik bir şekilde gelişmektedir. Bugün İran ve Azerbaycan, çok çeşitli ikili ve bölgesel stratejik konularda elverişli bir işbirliğine sahiptir ve iki ülkenin Kuzey-Güney Koridoru çerçevesinde ortak çıkarları vardır. Bu bağlamda, karayolu, demiryolu, hava ve deniz taşımacılığı alanlarında çeşitli projelerde yakın liderliğe ve enerji, petrol ve gaz gibi stratejik alanlarda hem ikili hem de çok taraflı olarak yakın bir işbirliğine sahiptirler" açıklamasını yaptı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi istişareler, kültürel değişimler, medya, eğitim ve yatırım gibi diğer alanlarda da iki taraf arasındaki anlaşmalara dayalı olarak iş birliği sürdürülmektedir. İran Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Mesut Pezeşkiyan’ın 28 Nisan 2025'te Bakü'ye yaptığı son ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde derinleştirme konusundaki ortak kararlılığını göstermektedir. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için yeni bir yol açmış ve iki ülke arasındaki iş birliği sürecinde yeni dinamikler yaratmıştır. Bölge ülkelerinin bölgede kalıcı barış ve güvenlik yaratma konusunda yeterli irade ve yeteneğe sahip olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Azerbaycan ile de ortak görüşlere sahibiz. Bu bağlamda bölgesel çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesini destekliyoruz. Son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, Yüce Allah'tan Azerbaycan hükümeti ve halkına refah ve güvenlik diliyoruz."