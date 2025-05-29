İran Meclisi Türkiye Dostluk Grubu'ndan Ankara'ya ziyaret

İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

İkili ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara'da bulunan İran hayetinde şu isimler yer alıyor:

''Seyyid Cemal Musevi (İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan yardımcısı), Muhammed Mirzai, Ruhullah Lak Aliabadi, Muhammad Alicani ve Yakup Rezazade''