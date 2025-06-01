İranlı diplomattan Erakçi’nin Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin, Mısır'ı ve Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Bekayi, Erakçi'nin ziyaretinin temel amacının, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak olduğunu söyledi.

''Sayın Erakçi'nin bu haftanın pazartesi ve salı günleri Mısır ve Lübnan'ı ziyaret etmesi planlanıyor'' diyen Bekayi, Bakan Erakçi'nin bölge ziyareti sırasında üst düzey Mısırlı ve Lübnanlı yetkililerle bir araya gelerek çeşitli ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

İran’ın Mısır'daki Çıkarlarını Koruma Ofisi Başkanı Muhammed Hüseyin Soltanifer, Bakan Erakçi’nin Mısır ziyaretiyle ilgili olarak, “Dışişleri Bakanı'nın Mısır ziyareti, son haftalarda gerçekleştirdiği bölgesel gezilerin devamı niteliğinde” dedi.

Bakan Erakçi’nin Mısırlı mevkidaşının daveti üzerine Kahire’ye gideceğini belirten Soltanifer, “Sayın Erakçi, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmenin yanı sıra, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ile de bir araya gelecek. Ayrıca Mısır elitleri ve bu ülkede ikamet eden bir dizi İranlı ile de görüşmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.

“Bölgenin ve uluslararası arenanın mevcut koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bölgedeki önemli ve etkili ülkelerin, bölgesel krizlerin çözümü ve ortak ilgi alanlarındaki konular hakkında yoğun istişarelerde bulunmaları gerekmektedir,” diyen Soltanifer, “Bu ziyaret sırasında Tahran-Kahire ikili ilişkilerindeki gelişmeler ve bu bağlamda atılması gereken adımlar hakkında istişarelerde bulunulacaktır” diye kaydetti.

Soltanifer, bu ziyaret sırasında ayrıca Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırganlıkları hakkında da istişare ve görüşmeler yapılacağını belirtti.