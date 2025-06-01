Meclis Başkanı Galibaf Latin Amerika turuna çıktı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bir parlamento heyetinin başında Latin Amerika'ya gitti.

Meclis Başkanı Galibaf, Venezuela ve Küba’nın yetkilileriyle görüşmek üzere bu akşam Tahran’daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı’ndan Venezuela'nın başkenti Karakas’a resmi bir törenle uğurlandı.

İran parlamento heyetinin Brezilya’ya giderek BRICS Parlamenterler Zirvesi’ne katılması planlanıyor.

Galibaf, Brezilya’nın başkenti Brazilya’da düzenlenecek olan bu zirvede bir konuşma yapacak ve diğer ülkelerden meclis başkanlarıyla da görüşmelerde bulunacak.

İran-Küba Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Celil Muhtâr, İran-Venezuela Parlamenter Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Salar Velayetmedar, Planlama ve Bütçe Komisyonu Başkanı Gulamreza Tacgerdun ve Kirmanşah Milletvekili Muhammed Reşidi, Galibaf’a Latin Amerika gezisinde eşlik ediyor. Ayrıca Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ahmed Naderi, Miyane Milletvekili Meryem Abdullahî ve Zencan Milletvekili Mustafa Taheri de İran parlamento heyetinin Brezilya gezisinde yer alıyor.