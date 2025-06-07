İran’dan ABD’nin giriş yasağı kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışındaki İranlılar Genel Müdürü Ali Rıza Haşimi Reca, ABD hükümetinin İran ve çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin vatandaşlarının bu ülkeye girişini yasaklama kararını sert şekilde kınadı.

Haşimi Reca bu kararın sadece vatandaşların dini ya da milliyetine dayanarak alındığını belirterek, bunun İran halkına ve Müslümanlara yönelik derin düşmanlığın göstergesi olduğunu ifade etti.

İranlı yetkili ayrıca, bu adımın uluslararası hukukun temel ilkeleri, özellikle ayrımcılık yasağı ve insan hakları ilkeleriyle açıkça çeliştiğini vurguladı.

Haşimi Reca şöyle devam etti:

“Sadece milliyet ya da din temelinde yüz milyonlarca insanın seyahat hakkının elinden alınması, ABD yönetimindeki kurumsal ırkçılığın ve ayrımcılığın açık bir örneğidir. Bu durum, uluslararası insan hakları normlarına aykırıdır ve ABD’nin uluslararası sorumluluğunu doğurur.”