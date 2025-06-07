İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirmesi NPT’ye aykırı değil

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı'nın “İran ile NPT Kapsamındaki Koruma Anlaşması” başlıklı raporuna ilişkin Yönetim Kurulu’na sunduğu açıklayıcı notta, yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirmenin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) aykırı olmadığını ve bu faaliyetlerin Ajans gözetimi ve doğrulaması altında gerçekleştiğini vurguladı.

Söz konusu notun özetinde şu ifadeler yer aldı:

“Başkan'ın raporunda (GOV/2025/25) İran’ın nükleer programının barışçıl niteliği bir kez daha teyit edilmektedir. Askeri amaçlara yönelik herhangi bir sapmayı gösteren bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca kalan konuların nükleer yayılma riski taşıdığına dair geçerli bir kanıt da mevcut değildir.”

Açıklamada, UAEA’nın İran ile olağan koruma önlemleri kapsamında işbirliğini sürdürdüğü ve Ajans’ın İran’ın nükleer yakıt döngüsü ve faaliyetlerini doğrulamak için kapsamlı çaba sarf ettiği belirtilmiştir.

İran tarafı, Ajans’ın değerlendirmelerinin yalnızca onaylanmış ve güvenilir kaynaklara dayanması gerektiğini vurgularken, doğrulanmamış açık kaynaklara ya da üçüncü taraflardan gelen tartışmalı bilgilere dayanmanın Ajans’ın tarafsızlığı ve profesyonelliği ile çeliştiğini ifade etti.

Ayrıca, İran’daki tüm nükleer malzemelerin ve faaliyetlerin UAEA’ya bildirildiği ve doğrulandığı hatırlatılarak, İran güvenlik yetkililerinin ilgili bölgelerdeki nükleer kalıntıların kaynağını belirlemek için geniş çaplı araştırmalar yürüttüğü ve sabotaj ya da kasıtlı kirletme olasılıklarına dair yeni ipuçları elde ettiği bildirildi.

Sonuç olarak, İran, yüzde 60’lık uranyum zenginleştirmenin NPT’ye aykırı olmadığını yineleyerek, bu düzeydeki zenginleştirme ve stokların Ajans’ın gözetiminde gerçekleştiğini bir kez daha vurguladı.